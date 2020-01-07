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      Легендарні автобуси Ikarus після 15-річної перерви почали випускати знову: відео, фото

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      Відомий виробник автобусів Ikarus після 15-річної перерви презентував нову модель

      Відомий в Україні угорський виробник автобусів Ikarus презентував нову модель – низькопідлоговий електробус Сity Pioneer. Попереднє виробництво було згорнуто ще в 2003 році.

      Як пише "АвтоЦентр", нещодавно новинку презентували на Міжнародному салоні автобусів Busworld Europe 2019 у Брюсселі.

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      Презентація Ikarus на Busworld Europe 2019 у Брюсселі: відео 

      "Ікаруси" тепер випускає створена в 2018 році компанія Electrobus Europe Ltd – спільне підприємство між Ikarus і китайським виробником CRRC. В Угорщині виготовляють кузов і шасі, а електрика надходить із Китаю.

      Наразі оновлений Ikarus може похвалитися лише однією моделлю – IC 1311 U City Pioneer. Це 12-метровий міський низькопідлоговий автобус, розрахований на перевезення 79 пасажирів (місць для сидіння – 28).

      Каркас машини зроблено з нержавіючої сталі. Цікаво, що за гарантією його можна експлуатувати 16 років, а це дорівнює двом життєвим циклам акумуляторних батарей. Самі ж акумулятори китайської марки CATL мають ємність 313 кВт.год. А зарядити їх можна за 5 – 6 годин від станції на 60 кВт або лише за 2 – 3 години від 150-кіловатної.

      Який вигляд має оновлений Ikarus

      Батареї живлять тяговий синхронний електромотор t-Drive MD2021. Його нормальна потужність становить 165 кВт, а пікова – 240 кВт. Запасу ходу вистачає на пробіг у 200 – 260 кілометрів.

      Підвіска тут є регульованою, тобто під час посадки та висадки пасажирів автобус може опускатися або підійматися на щонайбільше 340 міліметрів. Повна маса автобуса становить 18,5 тисяч кілограма, а корисне навантаження – 6,5 тисяч кілограма. Розганяється він лише до 70 кілометрів за годину. Щоправда, для міста, як свідчить практика, цілком вистачатиме і 50 кілометрів за годину.

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      Виробники заявляють, що новий Ikarus буде на 15 – 20% дешевшим за свої європейські аналоги, і це має забезпечити йому перевагу. Зауважимо, що конкуренція на цьому ринку є сьогодні неабиякою. Адже навіть у тій самій Угорщині з 2017 року повним ходом працює завод із виробництва китайських електробусів марки BYD.

      Привітання з днем Ангела Степана у прозі та віршах
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Китай Авто Транспорт Угорщина
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