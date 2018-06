Легендарні Gorillaz і Massive Attack стануть хедлайнерами UPark Festival у Києві

Велика кількість найвідоміших поп- і рок-виконавців в Україні означає лише одне: UPark Festival повертається! Молодий український фестиваль у 2016-му зібрав рекордну кількість меломанів на НСК "Олімпійський". Цього року очікується не менший аншлаг вже на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

25 і 26 липня організатори готують для українських слухачів найновіші світло-візуальні технології і приголомшливу інсталяцію на сцені фестивалю, яка стане першою такого рівня для України.

Та все вищезгадане лише додаток до родзинок фестивалю. Головними хедлайнерами на UPark Festival стануть легендарні Gorillaz і Massive Attack. А на додаток спрагу меломанів тамуватимуть справжні знахідки у світі музики – гурт Kaleo, Tove Lo та багато інших.

UPark Festival у Києві – дивіться відео

Gorillaz

Володарі двох статуеток Grammy і найкраща група Британії за версією Brit Awards 2018 виступлять з єдиним лайвом на фестивалі UPark Festival 25 липня.

Літо для Gorillaz почалося з релізу нових пісень, які увійдуть в альбом The Now Now. Його вихід заплановано на 29 червня. А це означає, що крім гучних Clint Eastwood, Feel Good Inc. і Stylo, Україна першою почує абсолютно новий матеріал групи.

Дивіться хітовий відокліп Gorillaz - Clint Eastwood

Для того, щоб показати себе у всій красі Києву, до 13-ти учасників Gorillaz приєднається ще 28 додаткових музикантів. Грати група планує близько двох годин, а їх трекліст з'єднає півдесятка нових треків і, без перебільшення, всі хіти з дискографії команди.

Шоу Gorillaz, за версією американського видання Wired, входить у топ самих високотехнологічних концертів сучасності. Для того, щоб об'єднати віртуальних героїв і реальних музикантів, група везе до Києва тонни додаткового сценічного світла.

Крім сотень технічних працівників UPark, Деймон Албарн везе з собою команду з 33-х осіб. Саме вони будуть контролювати від і до шоу групи в Україні. Для того, щоб розмістити всю зоряну команду на стадіоні "Динамо" доведеться спорудити 21 гримерку.

Ну, а крім іншого, одне з головних вимог побутового райдера (увага!) – стіл для настільного тенісу. Саме за ним перед виходом на сцену група збирається в повному складі і налаштовується на робочий лад.

Примітно, що, незважаючи на сотню літрів всілякого алкоголю в гримерках, всій команді Gorillaz суворо заборонено пити до виходу на сцену. Крім пива, в умовах райдера значиться обов'язкова пляшка мескаля. Його група вважає за краще пити виключно з сіллю, привезеною з британського містечка Малдон.

У переліку екзотичних вимог Gorillaz: банановий хліб, бісквітні тортики "Вікторія" та лимонні тістечка. Ясна річ, все це повинно подаватися під обіднє чаювання групи, яка шанує Британію і її традиції, незалежно від того, де дає концерт.

Massive Attack

Вперше у Києві саме на UPark Festival виступить один з найвпливовіших колективів світової електронної сцени Massive Attack.

Культові британці з тих музикантів, яким давно не потрібно нікому нічого доводити. Їхня музика – унікальна суміш джазу, хіп-хопу, року, реггі та соулу. Завдяки своїй творчості вони завоювали серця мільйонів і дали життя десяткам послідовників.

У дискографії Massive Attack п’ять студійних альбомів, декілька ЕР, альбом реміксів і добірка хітів. Учасники гурту часто співпрацюють з іншими популярними музикантами як співавтори, продюсери і автори реміксів окремих композицій.

Massive Attack - Teardrop – дивіться відео

За спинами Massive Attack спільні треки з Tricky (Blue Lines), Мадонною (I Want You), Девідом Боуї (Natureboy), Шинейд О’Коннор (100th Window), Bjоrk (New World), Young Fathers (Take It There) і багатьма іншими знаковими артистами. Є серед спільних музичних робіт Massive Attack і треки 100th Window та Heligoland з Деймоном Албраном, ще одним учасником UPark Festival, фронтменом гурту Gorillaz.

І хоча, можливо, зараз Massive Attack випускають нові альбоми не так часто, як хотілося б їхнім шанувальникам, кожен реліз гурту – новий музичний шедевр.

26 липня вічні двигуни Massive Attack 3D і Daddy G привезуть до Києва своє знамените шоу. Тонни складного обладнання, унікальні візуальні ефекти, найкращі музиканти.

Kaleo

Один з найпомітніших квартетів останніх років. Якщо назва гурту вам нічого не каже, то ось вам стовідсоткова наживка: Way Down We Go – так звучить фраза, що моментально відкриває серця меломанів всього світу. До речі, ця композиція була записана наживо у жерлі вулкану. Це так звана "фішка" гурту. Відео до своїх композицій гурт записує лайв у різних специфічних куточках світу: на льодовику, у закинутій церкві Ісландії, у вулкані...

Kaleo наживо в жерлі вулкану – дивіться відео

Музичні хіти Kaleo можна почути в ефірі кращих радіостанцій Європи і США, а також в найзнаменитіших телесеріалах: "Форс-мажори", "Помаранчевий – хіт сезону", "Анатомія пристрасті", "Вініл", "Щоденники вампіра" та інші.

Kaleo потрапили в список "музикантів, за якими обов'язково потрібно стежити" за версією журналу Rolling Stone і зібрали понад 114 мільйонів переглядів відео на Youtube!

Музика Kaleo вже прозвучала на кращих музичних фестивалях Європи, США та Ісландії. Прийшов час Києва!

Tove Lo

Одна з головних молодих зірок Швеції, чиє фото зустрічає гостей в міжнародному аеропорту Стокгольма, нарівні з портретами АВВА, Avicii та іншими видатними музикантами. За спиною Tove Lo три студійні альбоми, спільні тури з Кетті Перрі, Тейлор Свіфт і Maroon 5, саундтрек до фільму "Голодні ігри", а також спільний трек з Сoldplay – Fun.

YUKO

Без перебільшень – проект-відкриття 2017 року.

Поєднуючи українські традиції та сучасний сінті, вони грають те, що прийнято називати фолктроніці. На рахунку проекту: EP Shchebetuha (2017) і повноформатний альбом Ditch (2017), реліз якого відбувся на лейблі Masterskaya. Живі виступи YUKO – танцювальний екскурс в українські традиції.

YUKO - Мак – дивіься відео

Bonobo

Знаменитий продюсер, діджей та музикант, який проживає в Лос-Анджелесі. Основоположник музичного жанру даунтемпо. За свою музичну кар'єру Bonobo видав шість студійних альбомів, останній з яких Migration (реліз 13 січня 2017 року) був номінований на премію Grammy одразу в двох номінаціях – "Кращий танцювальний запис" і "Кращий танцювальний альбом". У Києві музикант виступить разом з вокалістом, клавішником, гітаристом, саксофоністом, перкусіоністом і струнної секцією.

Young Fathers

Найобговорюваніша хіп-хоп група Англії. Володарі престижної музичної британської премії Mercury Prize за свій дебютний альбом Dead. Другий диск групи був високо оцінений критиками: The Guardian і The Independent поставили йому по п'ять зірок з п'яти.

Onuka

Одним з українських представників фестивалю стане Onuka. Українська електро-фолк-група, створена в 2013 році. Перший сингл гурту – пісню Look – представили в жовтні 2013 року. У травні 2014 року було випущено міні-альбом Look, на початку 2016-го – Vidlik, тематика якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою і її впливом. Другий міні-альбом став першим релізом нового однойменного лейблу, заснованого в січні 2016 року.

Того ж року музика Onuka, після виступу на домашньому Євробаченні у якості гостя, вразила іноземних меломанів унікальним поєднанням сучасного міксу народної музики.

Onuka feat. NAONI Orchestra – дивіться відео Євробачення-2017

Onuka в першій половині 2018-го презентувала альбом Mozaїka і міський арт-проект в його підтримку.

Все це і багато іншого 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського.

