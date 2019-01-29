Легендарні українські хокеїсти проведуть майстер-клас з дітьми у Києві

У суботу, 2 лютого, о 12:00 на відкритій ковзанці на ВДНГ легенди українського хокею проведуть для вихованців дитячих хокейних шкіл відкрите тренування.

Відкритий каток на ВДНГ стане майданчиком для майстер-класу від Сергія Варламова, Олександра Побєдоносцева і Костянтина Касянчука – легендарних українських гравців, учасників безлічі чемпіонатів світу у складі національної команди. Також в тренуванні візьме участь досвідчений тренер Ігор Архипенко.

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Юні хокеїсти зможуть не тільки поліпшити навички катання на ковзанах, володіти ключкою і шайбою, а й дізнаються секрети майстерності професіоналів своєї справи. Також всіх учасників майстер-класу чекає фото- і автографсесії. Зареєструватися на захід слід за посиланням.