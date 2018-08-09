Легендарний Армстронг потрапив у лікарню після падіння з велосипеду: фото

Відомий у минулому велогонщик Ленс Армстронг продовжує підтримувати форму і активно катається на велосипеді.

Останнє тренування завершилася для американця невдало, так як він впав і сильно вдарився головою. В результаті Армстронг був відправлений до лікарні.

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"Іноді ти молоток, а іноді – просто цвях, по якому б'ють", – сказав 46-річний Армстронг.

Зазначимо, що Армстронг, який сім раз перемагав на престижній велобагатоденці Tour de France, в 2012 році був довічно дискваліфікований Міжнародним союзом велосипедистів, а всі його результати – починаючи з 1998 року – були анульовані. Велогонщик визнав себе винним у вживанні заборонених препаратів. В його активі залишилися золото чемпіонату світу – 1993 року в груповій гонці і третє місце в загальному заліку Tour de France.

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