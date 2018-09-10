Легендарний Борис Гребенщиков відсвяткує ювілей на концерті в Києві

8 грудня Київ святкуватиме 65-й день народження культового музиканта і лідера гурту "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

Гостей у ювіляра буде кілька тисяч, бо святковою "вечіркою" стане великий концерт БГ у великій залі Stereo Plaza. Програма Бориса Борисовича матиме назву одної з його пісень – "Двери Травы". Минулого року відбулося нове народження цієї пісні, що з’явилася ще в 1970-х роках.

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Борис Гребенщиков про пісню "Двери Травы":

Ця пісня для мене дуже важлива, тому що перша, яка мені по-справжньому сподобалася – вона була якоюсь не "самодіяльною", а "справжньою". А писав я її, перебуваючи в дивовижному світі: я сидів ранок за ранком на лісовій галявині в Мюллюпельто, читав "Сильмарилліон" Толкіна і все, що бачив навколо, належало одночасно двом світам, тому що карельські ліси були прямим продовженням лісів Белеріанда.

Слухайте пісню Бориса Гребенщикова "Двери Травы"

Концерт БГ 65 "Двери Травы" в Києві – це надважлива віха в житті та концертній діяльності Бориса Борисовича, це подія, яка залишиться в історії Гребенщикова та у вашій особистій історії незабутніми та прекрасними спогадами. Який сет-лист обере БГ на святкуванні свого Дня народження в Києві передбачити неможливо. Його сет-листи завжди неповторні, а перелік виконаних пісень сильно відрізняється від попередніх. Одне знаємо точно – це буде тригодинне шоу, захоплююча подорож на його і ваш "зворотній бік реальності".



"Двери травы"

Хто такий Борис Гребенщиков?

Радянський і російський поет і музикант, культовий виконавець 1980-2000-х. Народився 27 листопада 1953 року в Ленінграді. У 1970-х заснував гурт "Аквариум". До середини 1980-х група вела напівпідпільне життя, робила домашні записи та іноді виїжджала на короткі гастролі в інші міста. У квітні-1980, після виступу на тбіліському рок-фестивалі, група "Аквариум" була заборонена. Лише в 1987 році "Аквариум" випустив першу офіційну платівку в СРСР. В 2017-му "Аквариум" відсвяткували 45 років аншлаговим концертом в Києві. За час свого існування гурт випустив десятки альбомів, зіграв тисячі концертів по всьому світу.

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