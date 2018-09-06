Легендарний чемпіон світу з боксу Геннадій Головкін прибуде до Києва

Легендарний боксер з Казахстану, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBO та американського журналу The RING в середній вазі (до 76,2 кг) Генадій Головкін, підтвердив свою участь у 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.

До столиці України Геннадій прилетить разом зі своїм менеджером Томом Лофлером, який багато років керував американським офісом промоутерської компанії братів Кличків К2.

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Нагадаємо, Головкін співпрацював з компанією К2 і навіть провів один зі своїх боїв в Україні. Це сталося 12 травня 2012 року, коли Геннадій в броварському "Терміналі" переміг технічним нокаутом японця Макото Фучігамі.

Віталій Кличко та Геннадій Головкін

Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд і Ерік Моралес. А також потенційний суперник нашого Олександра Усика британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу.

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Нагадаємо, в столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

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