Легендарний чеський воротар може повернутися в "Челсі" після завершення кар'єри

Екс-воротар "Челсі" Петр Чех може отримати роботу в структурі лондонського клубу.

"Челсі" вирішив скористатись тим, що легендарний голкіпер завершує кар'єру. Керівництво лондонської команди має намір запропонувати Чеху посаду тренера або посла клубу, повідомляє The Times.

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Петр Чех виступав за "Челсі" з 2004-го по 2015 роки, весь цей час тісно спілкуючись з власником клубу Романом Абрамовичем. Однак навіть після переходу стража воріт в "Арсенал", його колишній клуб продовжував підтримувати з ним контакт. Зараз в таборі "синіх" вважають, що Чех повинен повернутися в "свій духовний дім".

Нагадаємо, що Петр Чех повісить рукавиці на цвях після закінчення нинішнього сезону.

У цьогорічній першості АПЛ Петр провів лише 7 матчів. Збільшити цей доробок йому завадила травма.

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