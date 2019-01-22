20:26
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Легендарний екс-капітан "Шахтаря" став тренером "Зорі"

      165 Читать новость на русском
      Сергій Попов
      Сергій Попов / ФК "Шахтар"

      У тренерському складі луганської "Зорі" відбулися зміни. Екс-капітан "Шахтаря" Сергій Попов буде працювати у луганській команді.

      Як повідомляє офіційний сайт клубу, колектив поповнив Сергій Попов, який відтепер буде помічником головного тренера команди Юрія Вернидуба.

      Читайте також: Безус вирішив покинути свій клуб: названо нову команду українця

      Старшим тренером, як і раніше, залишається Олександр Грицай. А ось Григорій Ярмаш тепер буде очолювати напрямок з фізпідготовки команди в зв'язку з відходом з цієї посади Ігоря Касьяненка.

      Нагадаємо, що Сергій Попов, будучи гравцем, зіграв більше 200 матчів в якості захисника донецького "Шахтаря" і більше 50 в складі збірної України. Перетинала футбольна доля Сергія Попова з Юрієм Вернидубом під час гри за пітерський "Зеніт".

      Після закінчення кар'єри Попов працював у збірних України різних вікових категорій, а також очолював юнацькі та молодіжні команди "Металіста" та "Шахтаря".

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт ФК Зоря Шахтар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 43
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2108
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 883
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6283
      Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      сьогодні , 17:25 Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      882
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук