Легендарний екс-капітан "Шахтаря" став тренером "Зорі"
У тренерському складі луганської "Зорі" відбулися зміни. Екс-капітан "Шахтаря" Сергій Попов буде працювати у луганській команді.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, колектив поповнив Сергій Попов, який відтепер буде помічником головного тренера команди Юрія Вернидуба.
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Старшим тренером, як і раніше, залишається Олександр Грицай. А ось Григорій Ярмаш тепер буде очолювати напрямок з фізпідготовки команди в зв'язку з відходом з цієї посади Ігоря Касьяненка.
Нагадаємо, що Сергій Попов, будучи гравцем, зіграв більше 200 матчів в якості захисника донецького "Шахтаря" і більше 50 в складі збірної України. Перетинала футбольна доля Сергія Попова з Юрієм Вернидубом під час гри за пітерський "Зеніт".
Після закінчення кар'єри Попов працював у збірних України різних вікових категорій, а також очолював юнацькі та молодіжні команди "Металіста" та "Шахтаря".
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