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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Легендарний Елтон Джон дасть благодійний концерт в Києві: деталі

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Елтон Джон дасть благодійний концерт
Елтон Джон дасть благодійний концерт

71-річний Елтон Джон за час своєї музичної кар’єри став справжньою легендою у світі. Чоловік давав сотні концертів у найвіддаленіших країнах. Тепер вокаліст вирішив виступити в Києві під час благодійного фестивалю.

Відомо, що виступ пройде на арт-заводі "Платформа". Артист виступить в рамках фестивалю "Кураж Базар".

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Елтон Джон заспіває на київській сцені найлегендарніші пісні зі свого чималого доробку. Окрім цього, він стане мотиватором у важливій акції, спрямованій на боротьбу зі СНІДом. Британський співак поспілкується з українцями та довідається про благодійні організації в Україні. 

Сер Елтон стане нашим зірковим гостем: пройдеться по барахолці, вибере окуляри, пообідає на фуд-корті і дізнається, як в Києві створюються благодійні проекти,
– радісно сповістили організатори "Кураж Базару". 

Довгоочікувана подія відбудеться в понеділок, 28 травня. Вартість вхідного квитка становитиме всього лиш 100 гривень. Всі виручені кошти підуть на реалізацію проекту зі створення інформаційно освітнього центру для молоді в Києві.

Окрім виступу Елтона Джона, організатори фестивалю запланували проведення фотовиставки, арт-проекту, лекторії та інтерактивну програму, що включатиме квести та подолання лабіринтів. Також всі бажаючі зможуть пройти безкоштовне тестування на СНІД. 

 

Теги: LifeStyle Музика Елтон Джон благочинність
Джерело: 24 Канал
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