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Легендарний Елтон Джон випустив ексклюзивну колекцію одягу спільно з Gucci

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Ілюстрація Ігнасі Монреаль для колекції Gucci
Ілюстрація Ігнасі Монреаль для колекції Gucci "Lemon" / vogue.ua

Неймовірна капсульна колекція Gucci та Елтона Джона справді вражає. Алессандро Мікеле (дизайнер Gucci) давно захоплюється творчістю британського виконавця, через що запросив його створити модну колаборацію.

Як відомо, кілька місяців тому бренд Gucci створив костюми для прощального концертного туру виконавця, тому їхня спільна колаборація стала справжньою несподіванкою. Костюми Елтона також увійшли в колекцію Gucci весна-літо 2018.

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Нова спільна колекція має назву "Levon", – точно так само, як назва синглу Елтона Джона 1971 року. Основний дизайн обкладинки вінілової платівки "Levon" 1971 року художник Ігнасі Монреаль переніс на принти ексклюзивних речей. Туди увійшли сумки, футболки і світшоти.

Речі вже доступні на сайті бренду.

Теги: LifeStyle Музика Мода Елтон Джон
Джерело: Vogue.ua
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