Легендарний футболіст "Динамо" може очолити клуб Другої ліги
Керівництво "Ниви" Тернопіль розглядає можливість запрошення Олега Гусєва або Юрія Вірта на посаду головного тренера клубу.
Крім екс-тренера "Вереса" та "Руха" Юрія Вірта, а також тренера молодіжної команди "Динамо" Олега Гусєва, керівництво "Ниви" може запросити в команду Вадима Євтушенка або Вадима Лазоренка, повідомляє портал Sports.te.ua.
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За інформацією видання, директор "Ниви" Дмитро Андрієшин вже побував в Олександрії, де "Динамо" грало з місцевою командою і провів переговори з Гусєвим.
Зазначимо, що "Нива" займає 7 місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги. Нижче тільки "Полісся", "Чайка" та "Буковина".
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Джерело: 24 Канал
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