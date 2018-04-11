Легендарний футболіст проігнорує ЧС-2018 у Росії

Легенда світового футболу, 77-річний бразилець Пеле не поїде на чемпіонат світу до Росії. Усе тому, що Пеле стурбований проблемами зі своїм здоров'ям.

Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією видання, легендарний спортсмен досі не відійшов від недавньої травми спини. Це завадило Пеле відвідати презентацію кубка Ліги Каріока, послом якої він є, і з цієї причини футболіст не полетить влітку на ЧС-2018 до Росії.

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Зазначимо, що у 2012 році Пеле необхідно будо зробити хірургічне втручання, щоб вирішити проблеми з остеохондрозом. Проте операція дала тільки ускладнення.

До слова, ЧС-2018 у Росії можуть бойкотувати політики та офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія, Японія, Швеція і Данія. А церемонію відкриття турніру пропустить президент Польщі Анджей Дуда.