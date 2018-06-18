Легендарний футболіст смачно потролив нову зачіску Неймара
Легенда збірної Франції та англійського "Манчестер Юнайтед" 52-річний Ерік Кантона не стримався, щоб не покепкувати з нової зачіски нападника збірної Бразилії Неймара.
17 червня збірна Бразилії розпочала свої виступи на ЧС-2018 у Росії.
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У стартовому матчі проти збірної Швейцарії бразильцям, які вважались фаворитами поєдинку, не вдалось втримати перемоги.
Нападник збірної Бразилії Неймар перед грою вразив зміною іміджу. У мережіжартували, що нова зачіска бомбардира "ПСЖ" більше схожа на пташине гніздо чи тарілку локшини.
До кепкувань з Неймара приєднався й Ерік Кантона, який напередодні зареєстрував сторінку в Instagram.
"Неймар стайл... спаетті аль денте", – написав Кантона, позуючи з фото Неймара в руках та спагетті на голові.