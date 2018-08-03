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Легендарний гонщик Формули-1 переніс операцію на легені і знаходиться у критичному стані

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Нікі Лауда переніс операцію на легені
Нікі Лауда переніс операцію на легені

Триразовий чемпіон світу Формули-1 і невиконавчий директор команди Mercedes Нікі Лауда переніс операцію із трансплантації легенів.

У 1976 році Лауда потрапив у важку аварію, від якої до сих пір не оговтався. Йому пересадили легеню в лікарні Австрії.

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"Через тяжкий стан Нікі Лауді довелося провести операцію з пересадки легені в лікарні Відня. Операція пройшла успішно", – повідомляється на сайті Лауди.

Зазначається, що наразі 69-річний Лауда знаходиться у критичному стані, оскільки подібні операції не рекомендується проводити людям старше 65 років.

У 1976 році гонщик отримав сильні опіки і ледь не загинув. Тоді він отримав сильне отруєння від вдихання отруйних газів при загорянні автомобіля, що стало причиною патології легень. Раніше йому двічі пересаджували нирки.

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Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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