Легендарний гонщик зійшов з ралі Дакар через аварію, штурмана евакуювали на вертольоті: відео
Французький гонщик команди MINI Стефан Петерансель зійшов з дистанції на ралі "Дакар" в заліку позашляховиків. Причиною цього стала аварія, в яку потрапив Петерансель в ході дев'ятого етапу ралі-марафону.
У цій аварії травму спини отримав штурман Петеранселя Давид Кастера, повідомляє прес-служба змагань.
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Штурмана гонщика евакуювали на вертольоті через важку травму.
Стефан Петерансель займав четверту позицію в генеральній класифікації ралі-марафону після семи днів змагань, програючи лідеру Нассеру Аль-Аттіі 53 хвилини і 30 секунд.
Відзначимо, що в класі квадроцикли продовжує лідирувати Ніколас Кавільяссо. Росіянин Едуард Ніколаєв після перемоги на 9 етапі повернув собі лідерство в заліку вантажівок. Тобі Прайс впевнено лідирує в загальному заліку мотоциклів.
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