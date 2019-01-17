Легендарний гонщик зійшов з ралі Дакар через аварію, штурмана евакуювали на вертольоті: відео

Французький гонщик команди MINI Стефан Петерансель зійшов з дистанції на ралі "Дакар" в заліку позашляховиків. Причиною цього стала аварія, в яку потрапив Петерансель в ході дев'ятого етапу ралі-марафону.

У цій аварії травму спини отримав штурман Петеранселя Давид Кастера, повідомляє прес-служба змагань.

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Штурмана гонщика евакуювали на вертольоті через важку травму.

️ Abandon today for @s_peterhansel whose co-pilot @DavidCastera1 had to be evacuated by helicopter due to back injury.



️ Abandono de Stéphane Peterhansel, cuyo copiloto David Castera tuvo que ser evacuado por helicóptero debido a una lesión en la espalda.#Dakar2019 pic.twitter.com/2BBfqJSAVZ — DAKAR RALLY (@dakar) 17 січня 2019 р.

Стефан Петерансель займав четверту позицію в генеральній класифікації ралі-марафону після семи днів змагань, програючи лідеру Нассеру Аль-Аттіі 53 хвилини і 30 секунд.

Відзначимо, що в класі квадроцикли продовжує лідирувати Ніколас Кавільяссо. Росіянин Едуард Ніколаєв після перемоги на 9 етапі повернув собі лідерство в заліку вантажівок. Тобі Прайс впевнено лідирує в загальному заліку мотоциклів.

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