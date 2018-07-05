Легендарний гравець київського "Динамо" може перейти в аматорський клуб

Екс-футболіст збірної України та київського "Динамо" Олег Гусєв провів зустріч у складі аматорського клубу "Діназ" із Вишгорода.

Ветеран з'явився у стартовому складі "Діназу" у товариському поєдинку із дублем "Шахтаря" U-21. Зустріч закінчилася на користь суперника колективу Гусєва – 4:5, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер футбольного клубу "Діназ" Володимир Бондаренко повідомив, що клуб наразі вирішує питання з підписанням легенди київського "Динамо" Олега Гусєва.

"Олег Анатолійович – людина футбольна і завжди ним "горить". Поки що це питання в стадії вирішення. Все буде залежати від його самопочуття, від його планів та завдань, які він поставить перед собою. Сподіваюся, що він буде у нас в команді, але в якому амплуа поки що не будемо говорити", – сказав він.

Влітку 2017-го Гусєв повернувся до складу "Динамо", провівши загалом в УПЛ 5 зустрічей. "Діназ" виступає у Вищій лізі Київської області і минулий чемпіонат завершив на 2-й сходинці.