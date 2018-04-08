Легендарний Helloween у Києві: 30 тонн техніки, піраміда і вегетаріанці – дивіться відео

Один із найвідоміших метал-гуртів світу – німецький Helloween – 9 квітня підірве столицю єдиним шоу в Палаці спорту.

Колектив виступить в Україні в рамках світового турне Pumpkins United. Культові учасники Helloween вперше за багато десятиліть зберуться разом і вийдуть на сцену однією командою. Тільки уявіть: Енді Деріс і Міхі Кіске – на вокалі, Кай Хансен, Міхаель Вайкат і Саша Герстнер – на гітарах, Маркус Гросскопф і Дані Льобле – у ритм-секції. "Таке буває тільки раз у житті! Це буде концерт-сенсація!" – пророкують фани, які з'їжджаються на шоу з усієї України.

Спеціально для концерту-сенсації до Палацу спорту привезуть 30 тонн техніки. Стіни цього майданчика раніше не бачили такої кількості світла і звуку. На сцені збудують подіум у вигляді піраміди. Оператори зніматимуть концерт і транслюватимуть його на екрани. Під час шоу використовуватимуться багато спеціальних секретів, які до концерту не розголошуються. На складний монтаж за оптимістичними прогнозами закладали добу, але не виключено, що процес може затягнутися.

Також стали відомі пункти побутового райдеру музикантів. Команда Helloween прибуде до нас у складі 18-ти чоловік. Хлопці дуже чутливі до руху повітря, тому за 10 хвилин до початку шоу вони просять відключити кондиціонери. Музикантам повинні надати на концерт 25 середніх рушників. Але – увага! – всі повинні бути темних і нейтральних кольорів. Ніяких смужок чи веселих орнаментів!

Що стосується їжі, то в команді є люди, які не переносять гриби, а є і вегетаріанці. Директор колективу наполягає на тому, щоб страви готували відповідно до цих уподобань. Але уточнює, що меню не повинно обмежуватися салатом і картоплею фрі! "Будь ласка, не ховайте бекон у салати, вегетаріанці знайдуть м'ясо", – попереджає менеджер групи.

У гримерках музикантів мають бути вода, кола, апельсиновий сік, чай і знежирене молоко. Не відмовляють хлопці собі і в солодощах: булочки з маслом, тортики, печиво йдуть на ура. Йогурти і шоколад теж схвалюються. А ось на обід чекають салати, гамбургери, курячі крильця або суп.

Ще один важливий пункт: музиканти не їдять із пластику! Все повинно подаватися виключно у фарфорі. Особливі примхи є в сигаретах: мають бути Marlboro, обов'язково червоні. З міцних напоїв – дві пляшки віскі Jack Daniel's і пляшка джину Bombay Sapphire. Крім цього ще дві хорошого червоного вина – Barolo або Amarone della Valpolicella – і лід. А ось після концерту музиканти просять ящик пива у пляшках німецького виробництва, американського не повинно бути навіть близько.

Нагадаємо, за свою 30-річну кар'єру група Helloween випустила 15 студійних і 3 "живих" альбоми, продала більше 8 мільйонів дисків, завоювала 14 золотих і 6 платинових нагород, виступала на різних фестивалях перед півмільйонною аудиторією фанів. Команда здійснила масштабні світові тури разом із Iron Maiden, Black Sabbath, Dio, Slayer і Ozzy Osbourne. Helloween грали на острові Борнео і навіть на висоті 10600 футів, у найвищій столиці світу – місті Ла-Пас у Болівії.

Helloween – Pumpkins United in Kyiv – дивіться відео

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