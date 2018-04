Легендарний Helloween влаштував яскраве шоу в Києві – дивіться фото

Популярний німецький гурт Helloween зіграв великий концерт у київському Палаці спорту. Виступ відбувся в рамках всесвітнього туру Pumpkins United і став однією з найочікуваніших подій для українських фанів хеві-метал у 2018 році.

Helloween прогнозовано зібрав повний зал Палацу спорту. Німці влаштували для відданої української публіки велике трьохгодинне шоу. Три солісти гурту – Енді Деріс, Міхаель Кіске та Кай Хансен – разом і поодинці виконали найкращі пісні за всі часи творчості – I Want Out, Future World, If I Could Fly, Forever And One, найсвіжішу Pumpkins United та інші відомі хіти.

Helloween – Forever And One (Live in Kiev)

Організаторам шоу "Квартал-Концерт" довелося чимало попотіти, аби виконати серйозні звукові та світлові вимоги Helloween. Спеціально для цього виступу до Палацу спорту привезли 30 тонн техніки, а на сцені збудували подіум у вигляді піраміди. Дійство супроводжувалося яскравим візуальним оформленням і транслювалося на великі екрани.

Напередодні концерту легендарні німці встигли прогулятися Києвом та залишилися у захваті від міста. Особливо вразило музикантів відвідування Майдану Незалежності, де вони, зокрема, вподобали напис "Freedom Is Our Religion". Про це учасники Helloween окремо сказали глядачам зі сцени.

Хто такі Helloween?



Це німецький гурт, що розпочав свій творчий шлях у Гамбурзі у 1984 році. За роки творчості колектив став справжньою іконою метал-сцени, а також основоположником цілого музичного жанру – power metal.

У 2016 році гурт оголосив історичну подію – возз’єднання класичного складу Helloween та зустріч на одній сцені всіх вокалістів гурту різних часів: Енді Деріса, Міхаеля Кіске та Кая Хансена. Гурт відправився у світове турне Pumpkins United, в рамках якого вже встиг зібрати переповнені арени у Німеччині, Швеції, Іспанії, Фінляндії, Японії та інших країнах.