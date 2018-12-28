Легендарний Менні Пак'яо провалив допінг-пробу

40-річний філіппінець Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) проводить останні тижні інтенсивної підготовки до непростого поєдинку з американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО).

Наразі ветеран тренується в залі Фредді Роуча в Каліфорнії. Однак Пак'яо провалив одну з допінг-проб, про що сам спортсмен повідомив у своєму Twitter.

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Почав святкувати свій "Boxing Day" з кросу в 5 миль до знака "Hollywood", після чого зробив 2000 присядів та інші вправи по ОФП, і завершив ранок допінг-тестом від WADA. Проба виявилася позитивною на інгредієнт, який називається "найвищв якість",

– написав Пак'яо.

I started my #BoxingDay celebration early with a five-mile run up to the Hollywood Sign, followed by 2,000 situps and other conditioning exercises, and finished the morning with a random test from @Vada_Testing, where I tested positive for excellence. @PBC #PacquiaoBroner — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 26 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що суперника Пак'яо Едріена Бронера заарештували напередодні Різдва коли він готувався до бою проти філіппінця.

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