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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Легендарний Менні Пак'яо провалив допінг-пробу

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      Менні Пак'яо попався на допінгу
      Менні Пак'яо попався на допінгу / twitter.com/mannypacquiao

      40-річний філіппінець Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) проводить останні тижні інтенсивної підготовки до непростого поєдинку з американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО).

      Наразі ветеран тренується в залі Фредді Роуча в Каліфорнії. Однак Пак'яо провалив одну з допінг-проб, про що сам спортсмен повідомив у своєму Twitter.

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      Почав святкувати свій "Boxing Day" з кросу в 5 миль до знака "Hollywood", після чого зробив 2000 присядів та інші вправи по ОФП, і завершив ранок допінг-тестом від WADA. Проба виявилася позитивною на інгредієнт, який називається "найвищв якість",
      – написав Пак'яо.

      Нагадаємо, що суперника Пак'яо Едріена Бронера заарештували напередодні Різдва коли він готувався до бою проти філіппінця.

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      Теги: Спорт Бокс Допінг
      Джерело: 24 Канал
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