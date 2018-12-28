Легендарний Менні Пак'яо провалив допінг-пробу
40-річний філіппінець Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) проводить останні тижні інтенсивної підготовки до непростого поєдинку з американцем Едріеном Бронером (33-3-1, 24 КО).
Наразі ветеран тренується в залі Фредді Роуча в Каліфорнії. Однак Пак'яо провалив одну з допінг-проб, про що сам спортсмен повідомив у своєму Twitter.
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Почав святкувати свій "Boxing Day" з кросу в 5 миль до знака "Hollywood", після чого зробив 2000 присядів та інші вправи по ОФП, і завершив ранок допінг-тестом від WADA. Проба виявилася позитивною на інгредієнт, який називається "найвищв якість",
– написав Пак'яо.
Нагадаємо, що суперника Пак'яо Едріена Бронера заарештували напередодні Різдва коли він готувався до бою проти філіппінця.
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