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Легендарний ринг-анонсер Баффер розповів, чого очікує від поєдинку Далакяна з Таєном

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Найупізнаваніший голос у світі професійного боксу Майкл Баффер супроводжує перший захист титулу чемпіона світу WBA Артемом Далакяном. Артем Далакян вперше захищатиме титул чемпіона WBA у бою проти тайця Сірічая Таєна.

Вже цієї неділі у Києві українець оборонятиме свій пояс від зазіхань наддосвідченого тайця Сірічая Таєна.

Це бій найкращого проти найкращого. У претендента з Тайваню просто неймовірний рекорд – 50 перемог 35 з яких нокаутом. Для Артема це, ймовірно, найсерйозніший суперник у кар’єрі. Але це і повинен робити справжній чемпіон – зустрічатися з найкращими бійцями дивізіону. Я чекаю класного поєдинку від цих двох,
– прокоментував легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер.

На процедурі зважування Далакян виявився на 240 грамів легшим за суперника. Окрім 50-ти перемог у Таєна щоправда є і три поразки, на відміну від непереможного поки Артема. Що ж до зважування то у ліміт категорії, а це 50 кілограмів і 800 грам обоє суперників вписалися без очоведних труднощів. Далакян виявився всього на двісті сорок грамів легшим, що утім ніяк не вплинуло на його впевненість у власних силах

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Недільний вечір боксу розпочнеться у Києві о 18:00. Київський вечір боксу, головним поєдинком якого власне і стане чемпіонський бій Артема Далакяна проти Сірічая Таєна розпочнеться 17 червня о 18:00.

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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