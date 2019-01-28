Легендарний російський боєць Ємельяненко може завершити кар'єру після нищівного нокауту

Тренер легенди MMA Федіра Ємельяненко (38-6) Пітер Тайсс розповів, що росіянин вийшов на бій з Раяном Бейдером (27-5) відчуваючи проблеми зі здоров'ям.

24 канал писав, що росіянин Ємельяненко програв нокаутом Бейдеру за 35 секунд в рамках Bellator 214.

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У Федіра травмоване плече і коліно. У нього накопичилися проблеми зі здоров'ям. І за тиждень до завершення зборів в Нідерландах він захворів. Думаю, Федір завершить кар'єру,

– сказав Пітер Тайсс.

Також після поєдинку Ємельяненко не вийшов на прес-конференцію, а представник команди бійця заявив, що росіянину наклали 9 швів.

Всього за кар'єру Федір Ємельяненко провів 45 боїв. На його рахунку 38 перемог, 6 поразок, 1 поєдинок не відбувся.

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