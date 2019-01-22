Легендарний спортсмен оголосив про завершення футбольної кар'єри

Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон та десятиразовий чемпіон світу з бігу Усейн Болт оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Колишній ямайський спринтер заявив, що це був веселий досвід для нього, повідомляє Bleacher Report.

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"Це був хороший досвід. Мені дійсно подобалося просто бути в команді, це повинно було відрізнятися від легкої атлетики, і це було весело, поки я займався цим", – сказав Болт.

32-річний Болт провів декілька товариських матчів за "Сентрал Кост Марінерс" з Австралії, але не зміг домовитися з клубом про контракт, також, як і з мальтійської "Валетою". До цього колишній легкоатлет тренувався разом з дортмундською "Боруссією" і норвезьким "Стремсгодсетом".

Хто такий Усейн Болт?9-разовий олімпійський чемпіон, та 10-разовий чемпіон світу. За свої вміння спортсмен отримав прізвисько "Блискавка". Його називають найшвидшою людиною у світі. Йому належить чинний світовий рекорд на дистанції 100 м (9,58 сек) та 200 м (19,19 сек).