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      Легендарний тенісист розплакався, розповідаючи про загиблого тренера: зворушливе відео

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      Роджер Федерер
      Роджер Федерер / Screenshot

      Знаменитий швейцарський тенісист Роджер Федерер розчулився під час інтерв'ю американському каналу CNN, згадуючи про свого загиблого тренера Пітера Картера. Він загинув під час сафарі у 2002 році.

      Спочатку, розповідаючи про роки плідної співпраці, Федерер був доволі жвавим і багато усміхався. 

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      Проте коли журналістка спиталася: "Як ви думаєте, що б він (Пітер Картер – 24 канал) подумав про вашу кар'єру, побачивши, що ви стали 20-кратним переможцем турнірів Великого шолому?" – тенісист опустив голову і заплакав.

      Вибачте. Сподіваюся, він би мною пишався. Думаю, він не хотів, щоб я даремно витратив свій талант. Думаю, його смерть в якомусь сенсі стимулювала мене, і я почав наполегливо працювати. Ми з Пітером познайомилися, коли він приїхав грати клубний турнір у Базелі. Я тоді був маленький, а він був однією із зірок команди. У підсумку мені пощастило, і він почав зі мною займатися. Пітер був дуже важливою людиною в моєму житті. Бо саме йому я повинен дякувати за свою техніку,
      – зрештою сказав Федерер.

      Зазначимо, що Роджер Федерер є єдиним у світі тенісистом, який виходив у півфінал турнірів Великого шолома 23 рази поспіль. Всього зіграв 43 півфінали. Також він є рекордсменом за кількістю зіграних фіналів тих таки "Великих" турнірів: на його рахунку 30 фіналів (20 з них виявилися переможними), 10 разів грав в них поспіль (що також є рекордом). Зіграв у 11 фіналах на Вімблдоні. 

      19 лютого 2018 року Роджер Федерер знову став першою ракеткою світу після виграшу турніру ATP 500 в Роттердамі. 

      Взагалі, кількість здобутків Федерера можна перераховувати довго. На честь тенісиста навіть назвали астероїд – "230975 Роджерфедерер".

      Теги: Спорт Теніс ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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