Легендарний тенісист розплакався, розповідаючи про загиблого тренера: зворушливе відео

Знаменитий швейцарський тенісист Роджер Федерер розчулився під час інтерв'ю американському каналу CNN, згадуючи про свого загиблого тренера Пітера Картера. Він загинув під час сафарі у 2002 році.

Спочатку, розповідаючи про роки плідної співпраці, Федерер був доволі жвавим і багато усміхався.

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Проте коли журналістка спиталася: "Як ви думаєте, що б він (Пітер Картер – 24 канал) подумав про вашу кар'єру, побачивши, що ви стали 20-кратним переможцем турнірів Великого шолому?" – тенісист опустив голову і заплакав.

Вибачте. Сподіваюся, він би мною пишався. Думаю, він не хотів, щоб я даремно витратив свій талант. Думаю, його смерть в якомусь сенсі стимулювала мене, і я почав наполегливо працювати. Ми з Пітером познайомилися, коли він приїхав грати клубний турнір у Базелі. Я тоді був маленький, а він був однією із зірок команди. У підсумку мені пощастило, і він почав зі мною займатися. Пітер був дуже важливою людиною в моєму житті. Бо саме йому я повинен дякувати за свою техніку,

– зрештою сказав Федерер.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8 — CNN Sport (@cnnsport) 7 січня 2019 р.

Зазначимо, що Роджер Федерер є єдиним у світі тенісистом, який виходив у півфінал турнірів Великого шолома 23 рази поспіль. Всього зіграв 43 півфінали. Також він є рекордсменом за кількістю зіграних фіналів тих таки "Великих" турнірів: на його рахунку 30 фіналів (20 з них виявилися переможними), 10 разів грав в них поспіль (що також є рекордом). Зіграв у 11 фіналах на Вімблдоні.

19 лютого 2018 року Роджер Федерер знову став першою ракеткою світу після виграшу турніру ATP 500 в Роттердамі.

Взагалі, кількість здобутків Федерера можна перераховувати довго. На честь тенісиста навіть назвали астероїд – "230975 Роджерфедерер".