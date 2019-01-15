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      Легендарний тренер з боксу розповів, як його витурили зі збірної України: Пояснень не було

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      Сосновський розповів, як його витурили зі збірної України
      Сосновський розповів, як його витурили зі збірної України / leopolis.news

      10 січня 60-річний Дмитро Сосновський покинув тренерський місток збірної України з боксу. Тепер уже екс-тренер "синьо-жовтих" розповів подробиці відставки.

      Сосновський заявив, що для нього стало несподіваним те, як усе відбулося.

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      Несподіваним було те, як усе відбулося. Адже я відзвітував у Міністерстві спорту та молоді України, звіт прийняли. Контракт з міністерством у мене до 2020 року. І тут довелося писати заяву на звільнення. Я про це не шкодую. Президент (Федерації боксу – Спорт24.) так вирішив, значить є, як є. Наскільки мені відомо, заяву вже підписав міністр Ігор Жданов. Тобто відставку прийняли,
      – розповів Сосновський в інтерв'ю Leopolis.

      Дмитро Дмитрович згадує, що до нього від імені Володимира Продивуса (президент Федерації боксу України) звернувся виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун і сказав, що Продивус попросив написати заяву про звільнення. "Я набрав його, щоб почути підтвердження, але зв’язку з ним не було. Урешті написав заяву. Це було ще 27 листопада. Потім місяць я працював, мене взагалі ніхто не чіпав. Й у двадцятих числах грудня я зателефонував Піскуну і запитав, що мені робити, адже заяву написано, а тренувальний збір наближається. Через кілька днів він мені ще раз запропонував написати заяву. І 27 грудня написав другу заяву – про звільнення із 9 січня".

      Екс-тренер заявив, що з президентом Продивусом так і не вдалося зв’язатися. "Перший віце-президент федерації Олександр Павелець його багато разів набирав – він також не брав слухавки. Оскільки не міг зв’язатися з президентом, я поставив до відома Олександра Павельця. Але не хотів би на цьому акцентувати увагу. Вийшло, як вийшло".

      Якесь непорозуміння я побачив ще на чемпіонаті України в Харкові (13-18 листопада – Спорт24.). Я пробував почати розмову, але він на неї не йшов. Очевидно, рішення вже було прийнято. Тому що Лоївський (вінничанин Леонід Лоївський замінив Дмитра Сосновського на посаді головного тренера збірної – Спорт24) уже приїхав на чемпіонат України,
      – розповів Сосновський.

      Також колишній тренер збірної заявив, що виконавчий директор ФБУ Піскун не пояснив причину. Сосновський переконує, що Олімпійські ігри у 2016 році, на яких українські боксери не вибороли медалей, не були провальними.

      Конкретних пояснень не було, а вони мене цікавлять. Провальна Олімпіада 2016 року? На мою думку, вона не була провальною. Звісно, виступили далеко не так, як на Олімпіаді 2012 року. Але, вважаю, і Микола Буценко, і Володимир Матвійчук, і Денис Солоненко в Ріо реально заслуговували на медалі та свої поєдинки щонайменше не програли. Складніша ситуація була в Дмитра Митрофанова: йому все-таки не вдалося підійти до Ігор у хорошій формі. У нас могла бути медаль на Олімпіаді. Поставлю таке питання. Олександр Хижняк узагалі не потрапив на Олімпійські ігри, а через 9 місяців став чемпіоном Європи, світу і найкращим боксером планети. Він реально був одним із найсильніших. А Дмитро Замотаєв і Геворг Манукян були третіми на чемпіонаті світу 2015 року, а на Олімпіаду навіть не потрапили. Тобто є багато нюансів. Нині взагалі є багато питань у самій АІВА і ми бачимо, що там відбувається,
      – резюмував Дмитро Дмитрович.

      Дмитро Сосновський протягом 14-ти років очолював національну збірну України з боксу. Період його керування був найуспішнішим в історії українського боксу. Команда двічі ставала найкращою в Європі (2008, 2017), один раз – найкращою у світі (2011), а на трьох Олімпійських іграх підопічні Дмитра Дмитровича виграли сім медалей, у тому числі п’ять на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Самого Дмитра Сосновського Міжнародна асоціація боксу (AIBA) першим з українських спеціалістів визнала 2011 року найкращим тренером світу.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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