Легендарний український кобзар Василь Жданкін загинув у ДТП

Легендарний український кобзар Василь Жданкін надвечір 2 вересня потрапив у моторошну ДТП на Тернопільщині. Співак помер у кареті швидкої допомоги.

Трагедія сталася у місті Кременець, де мешкав 61-річний кобзар, пишуть знайомі Жданкіна у фейсбуці.

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За їхніми словами, бард повертався додому на скутері, де його збила автівка.

2 вересня близько 20 години вечора, він, як виявилося, востаннє виїхав на скутері з рідної хати. Легкова машина збила його на смерть за якихось кількасот метрів від домівки. Аварія трапилася там, де видавалося, не могла би ніколи статися,

– пише Михайло Маслій.

У кобзаря залишилася дружина Ірина, діти Христинка і Настя, внуки.

Чим відомий Василь Жданкін? Український бард, кобзар, бандурист. Народився 23 травня 1958 року у станиці Гурмай Краснодарського краю на Кубані. Згодом переїхав в Україну, де навчався у Львівській консерваторії та закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури.



Восени 1989 року на фінальному концерті фестивалю "Червона Рута" вперше публічно виконав гімн "Ще не вмерла Україна". Його знали як власника унікального голосу. Він співав у складі знаменитого львівського кабаре кінця 80-х – початку 90-х років "Не журись!" разом із Віктором Морозовим, Тарасом Чубаєм, Стефком Оробцем.



З початку 90-х років минулого століття концертував як кобзар не тільки по Україні, а й по усьому світу.

Дивіться відео виступу Жданкіна на фестивалі "Червона рута", де він здобув гран-прі

Своїми спогадами про Жданкіна діляться у соцмережах його колеги та друзі. Серед них - режисер Олесь Санін, музикант та лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай та інші.

Редакція 24 каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Василя Жданкіна.