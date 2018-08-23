Легендарний український воротар оцінив шанси "Динамо" у матчі-відповідь проти "Аяксу"

Колишній воротар "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський оцінив шанси київського клубу у матчі-відповідь проти "Аяксу" в Лізі Чемпіонів.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook Шовковський натякнув на те, що кияни все ще зберігають шанси у протистоянні з "Аяксом".

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До речі, про матч-відповідь "Динамо" – "Аякс", який відбудеться 28 серпня. Якщо всі тонкі нитки павутини сплести воєдино – вони можуть зв'язати навіть лева, – написав Шовковський.

Зазначимо, у Києві "динамівцям" потрібно буде забити мінімум двічі і зберегти перевагу у два голи. Останнім часом можна пригадати протистояння, де відігравалася і не така перевага суперника. Тому шанси у киян залишаються, хоча вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів буде важко.

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