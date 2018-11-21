13:36
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Легендарний Усейн Болт може перейти за команду, яку тренує Марадона

      94 Читать новость на русском
      Усейн Болт може зіграти за "Дорадос"
      Усейн Болт може зіграти за "Дорадос"

      Ямайський спринтер і восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт може найближчим часом підписати контракт з професійним футбольним клубом.

      Підписати контракт з Болтом готовий клуб 2 дивізіону чемпіонату Мексики "Дорадос", головним тренером якого є колишній гравець збірної Аргентини Дієго Марадона, повідомляє Marca.

      Читайте також: Усейн Болт тепер футболіст: найкращий бігун в історії забив перший гол – фото, відео

      Нагадаємо, Болт зіграв кілька товариських матчів за австралійський клуб "Сентрал Кост Марінерс", але не зміг досягти домовленості за умовами контракту і покинув команду. Також ямаєць відмовився від дворічного контракту з мальтійським клубом "Валетта".

      Нещодавно Болт заявив, що має намір залишити спроби почати футбольну кар'єру, якщо не зуміє знайти собі команду до кінця листопада.

      Хто такий Усейн Болт?
      9-разовий олімпійський чемпіон, та 10-разовий чемпіон світу. За свої вміння спортсмен отримав прізвисько "Блискавка". Його називають найшвидшою людиною у світі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Дієго Марадона
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 12:30 "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 21499
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сьогодні , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 142
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      863
      Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      сьогодні , 11:01 Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      сьогодні , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      Віталій Дейнега 228
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Теніс: Радванська взяла реванш у Вільямс за попередні 5 поразок
      29 березня 2012 , 10:50
      Команда Кононова піднялась на четверту сходинку РПЛ
       5 жовтня 2013 , 16:39
      Екс-президент ПФЛ: ФФУ продовжує справу Януковича
       25 травня 2014 , 17:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук