Легендарний військовий капелюх Наполеона продали за рекордну суму
На аукціоні продали один із 19 капелюхів Наполеона, які збереглися до нашого часу. Французький колекціонер купив капелюх за 280 000 євро. Загальна вартість "покупки", включаючи збори і податки, склала трохи менше як 350 000 євро.
Проданий військовий капелюх Наполеона був знайдений на полі бою після поразки під Ватерлоо у 1815 році, повідомляє ВВС-Україна.
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Аукціонний дім De Baecque підтвердив продаж капелюха Наполеона у Ліоні. Вважається, що загалом імператор мав 120 аналогічних капелюхів за свою кар'єру.
Зазначається, що легендарний червоний плащ, який Наполеон носив у Ватерлоо, зараз належить британській королеві і прикрашає королівську колекцію з 1837 року.
У листопаді минулого року золотий лавровий листок з корони, зробленої для коронації Наполеона, продали за 625 тисяч євро.