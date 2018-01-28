Легендарний Юрко Юрченко розповів, як хотів попрощатися зі всіма "красіво"

Легенда української музики 90-х років Юрко Юрченко переконує, що у разі перемоги на проекті "X-фактор" він планував остаточно завершити кар'єру, однак він побачив, що є потрібним, і все змінилося.

Про це він розповів у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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Так, у мене й промова була, навіть записав аудіозвернення. Я хотів піти на піку популярності, бо я зник якимось забутим і недосказанним. Планував, якщо виграю "Х-Фактор", попрощаюсь. Красіво: всі плачуть, я плачу і курочка кудкудаче. Про це ніхто не знав, ні мої музиканти, ні друзі. Була така думка, але вона змінилась. Я просто здивувався та побачив, що я потрібен. Все змінилось. І зараз я просто перед людьми – у боргу,

– зауважив музикант.

За його словами, перемога була потрібною навіть не йому, а так, "для запису у "трудовій", для сім’ї, для друзів" і взагалі для тих, хто вважав його збитим льотчиком.

"Але така шалена підтримка, те, що прийняли мене таким, яким я є. Різним. І ліричним, і панком, і з матюками, але водночас чесним і відвертим. Я на це все життя чекав і хотів", – підкреслив лідер гурту "Юркеш".

Крім тог Юрченко заявив, що "не любить гратися у шоу-бізнес, вдівати якісь маски", оскільки вони йому набридли.

"Набридло постійно змінювати творчість, різати пісні, викидати з них якісь важкі куски, бо на радіо не беруть. Я просто став самим собою повністю та був здивованим, що це спрацювало", – додає легенда 90-х.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що гурт "Юркеш" (Yurcash), лідером якого є Юрко Юрченко, братиме участь у Нацвідборі на Євробачення-2018.