Легендарний журнал Playboy можуть закрити

Керівництво одного із найвідоміших у світі чоловічих журналів Playboy розглядає можливість повністю закрити друковане видання.

Як повідомляє Daily Mail, компанія планує зосередитися на інших сферах діяльності 'World of Playboy'. Серед основних пріоритетів – нічні клуби та казино.

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Про можливе закриття друкованої версії журналу розповів Бен Кон, керуючий партнер компанії Rizvi Traverse. Саме цій компанії належить контрольний пакет акцій Playboy. Розмови про припинення друку почалися одразу після смерті засновника журналу Х'ю Хефнера 27 вересня.

Rizvi Traverse інвестували в Playboy Enterprises 207 мільйонів доларів у 2011 році. За це отримали 35% акцій. Інвестори наполягали на закритті журналу ще давно, однак Хефнер заявляв, що журнал зможуть закрити лише після його смерті.

Playboy володіє двома друкованими виданнями, телестудією, кількома сайтами, центрами продажу різноманітних товарів та аксесуарів, мережею казино та нічних клубів.