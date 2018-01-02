20:46
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Легендарний журнал Playboy можуть закрити

18:25, сьогодні 1719 Читать новость на русском
Playboy можуть закрити
Playboy можуть закрити / Шпальти журналу Playboy

Керівництво одного із найвідоміших у світі чоловічих журналів Playboy розглядає можливість повністю закрити друковане видання.

Як повідомляє Daily Mail, компанія планує зосередитися на інших сферах діяльності 'World of Playboy'. Серед основних пріоритетів – нічні клуби та казино.

Читайте також: Найвідоміші перші шпальти Playboy: пікантна підбірка (18+)

Про можливе закриття друкованої версії журналу розповів Бен Кон, керуючий партнер компанії Rizvi Traverse. Саме цій компанії належить контрольний пакет акцій Playboy. Розмови про припинення друку почалися одразу після смерті засновника журналу Х'ю Хефнера 27 вересня.

Rizvi Traverse інвестували в Playboy Enterprises 207 мільйонів доларів у 2011 році. За це отримали 35% акцій. Інвестори наполягали на закритті журналу ще давно, однак Хефнер заявляв, що журнал зможуть закрити лише після його смерті.

Playboy володіє двома друкованими виданнями, телестудією, кількома сайтами, центрами продажу різноманітних товарів та аксесуарів, мережею казино та нічних клубів.

Теги: LifeStyle Медіа Playboy
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Навчання за кордоном: українці назвали
сьогодні, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
520
Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
502
12 страв на Святвечір
сьогодні, 19:00 12 страв на Святвечір
Олена Булан
Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
сьогодні, 19:21 Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
Олексій Годзенко 1009
Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
сьогодні, 19:19 Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
1474
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук