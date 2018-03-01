Легендарного творця Marvel Comics Стена Лі пограбували на колосальну суму

95-річний американський режисер Стен Лі, який є творцем відомих супергеройських фільмів компанії Marvel Comics, став жертвою грабіжників. Під час його госпіталізації з пневмонією, з банківського рахунку Лі зникло 1,4 мільйона доларів.

Про це пишуть в The Sun.

Це вже третє пограбування легендарної постаті в кінематографі за останні півроку. Вперше з його рахунку зникло 350 тисяч доларів в грудні 2017, в січні цього року невідомому вдалося підробити чек на його ім'я, позбавивши сценариста 850 тисяч доларів. А на цей раз зловмисники пограбували Стена Лі на 1,4 мільйона доларів.

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Лі вже зв’язався з поліцією Лос-Анджелеса, яка розпочала розслідування, та зазначив, що не має жодних припущень, хто би міг його пограбувати, оскільки доступу до його рахунку ні у кого немає.



Стен Лі з коміксами

Сама ж ситуація трапилась в ті дні, коли 95-річного письменника коміксів Marvel було госпіталізовано в лікарню Cedars-Sinai зі скаргами щодо проблем із серцем і дихальними шляхами.

Згодом Стен Лі звернувся в онлайн-відео, де поділився, що весь останній місяць провів, борючись з пневмонією. Він подякував усім фанатам, які турбувались про його здоров’я.