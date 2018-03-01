16:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Легендарного творця Marvel Comics Стена Лі пограбували на колосальну суму

495 Читать новость на русском
Стен Лі
Стен Лі / Twitter / @stan lee ‏

95-річний американський режисер Стен Лі, який є творцем відомих супергеройських фільмів компанії Marvel Comics, став жертвою грабіжників. Під час його госпіталізації з пневмонією, з банківського рахунку Лі зникло 1,4 мільйона доларів.

Про це пишуть в The Sun.

Це вже третє пограбування легендарної постаті в кінематографі за останні півроку. Вперше з його рахунку зникло 350 тисяч доларів в грудні 2017, в січні цього року невідомому вдалося підробити чек на його ім'я, позбавивши сценариста 850 тисяч доларів. А на цей раз зловмисники пограбували Стена Лі на 1,4 мільйона доларів.

Читайте також: Ми всі знаємо, що це не працює: Зак Снайдер покепкував над вусами Супермена

Лі вже зв’язався з поліцією Лос-Анджелеса, яка розпочала розслідування, та зазначив, що не має жодних припущень, хто би міг його пограбувати, оскільки доступу до його рахунку ні у кого немає.


Стен Лі з коміксами

Сама ж ситуація трапилась в ті дні, коли 95-річного письменника коміксів Marvel було госпіталізовано в лікарню Cedars-Sinai зі скаргами щодо проблем із серцем і дихальними шляхами.

Згодом Стен Лі звернувся в онлайн-відео, де поділився, що весь останній місяць провів, борючись з пневмонією. Він подякував усім фанатам, які турбувались про його здоров’я.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Лікування Пограбування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2089
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
6777
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук