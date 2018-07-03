Легендарного філіпінського боксера вилучили з рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) виключила зі свого топа колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо. Боксер залишив ТОП-15 рейтингу.

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на рейтинг WBO.

Філіпінський боксер готується до поєдинку з Лукасом Маттіссе. Зустріч відбудеться 14 липня в Куала-Лумпурі. Це буде бій за звання чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі. Через це Пак'яо виключили з рейтингу WBO.

Раніше Менні Пак'яо вже виключали з рейтингу WBP. Це сталося в 2015 році після поразки філіппінця в бою з Флойдом Мейвезером.

Нагадаємо, Пак'яо заявив, що ця зустріч покаже, чи потрібно йому завершувати кар'єру.