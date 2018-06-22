Легенди боксу зберуться у Києві

56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відбудеться у Києві з 30 вересня по 5 жовтня, стане справжнім злетом зірок.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що вже підтвердили свій приїзд до Києва колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі американець Ріддік Боу, екс-чемпіони світу британці Ентоні Бел’ю, Амір Хан і Назім Хамед, який в 2015 році був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

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Також на конгрес завітає ціла плеяда видатних чемпіонів минулого: ганієць Азума Нельсон, іспанець Франциско Кастільехо, італієць Ніно Бенвенутто, якому цього річ виповнилося 80 років. В столицю України прилетять четверо чемпіонів з Мексики на чолі з легендарним Хуліо Сезар Чавесом, компанію якому складуть Карлос Сарате, Піпіно Куевас і Умберто Гонсалес.

Загалом на 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради прибудуть близько 700 учасників зі 160-ти країн світу. В їх числі будуть чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. За словами Маурісіо Сулеймана, на конгрес також запрошені Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд й інші легендарні чемпіони.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.