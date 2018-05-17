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Легенди "Реалу" та "Ліверпуля" зіграють матч з "друзями Шевченка" у Києві

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Андрій Шевченко зіграє товариський матч під час Фестивалю Чемпіонів у Києві
Андрій Шевченко зіграє товариський матч під час Фестивалю Чемпіонів у Києві

Під час святкових заходів до фіналу Ліги Чемпіонів у Києві відбудеться Турнір чемпіонів. У змаганнях візьмуть участь чотири команди – "Легенди "Ліверпуля", "Легенди "Реалу", "Легенди Ліги чемпіонів" та "Друзі Шевченка".

Турнір складатиметься із двох півфінальних поєдинків, матчу за третє місце та фіналу, кожен з яких включатиме два тайми по 15 хвилин. Все це відбуватиметься у п’ятницю, 25 травня, в рамках проведення "Фестивалю чемпіонів". Початок дійства – о 16.00 годині.

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У перервах між іграми відвідувачі "Фестивалю чемпіонів" матимуть змогу взяти автографи інтерв’ю у легендарних футболістів.

Варто додати, що тренувати "Друзів Шевченка" будуть легендарні брати Віталій та Володимир Клички.

Склади команд Турніру чемпіонів:

"Легенди "Реалу": Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камб’яссо, Предраг Міятович, Давор Шукер. Тренер: Еміліо Бутрагеньо.

"Легенди "Ліверпуля": Девід Джеймс, Владімір Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макейтір, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер. Тренер: Іан Раш.

"Друзі Шевченка": Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко та два фристайлери. Тренери: Віталій та Володимир Клички.

"Легенди Ліги чемпіонів": Вітор Байя, Жозе Бозінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Гаїска Мендьєта, Селія Шашич, Хенрік Ларссон, юні чемпіони adidas. Тренер: Руд Гулліт.

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Теги: Новини спорту Новини Києва Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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