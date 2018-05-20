Легенду "Динамо" Олега Гусєва із почестями провели на пенсію

Матч проти "Шахтаря" став для легенди "Динамо" останнім у біло-синій футболці.

Утім прощатись із клубом, якому віддав майже півжиття, Гусєв, схоже, не поспішає.

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"Я не попрощався з Олегом. І не можу з ним попрощатися. Якщо навіть він вирішить завершити футбольну кар'єру, він все одно залишиться в "Динамо". У ролі кого – це вже інше питання. Але він працюватиме у "Динамо-Київ". Це наша легенда так само, як і Олександр Шовковський", – прокоментував президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс.

У компанії Шовковського та ще однієї легенди "Динамо" Блохіна Гусєв увійшов до топ-3 гвардійців за всю історію київського клубу. Хавбек провів за біло-синіх 443 матчі і допоміг команді завоювати 13 трофеїв.

До слова, "Ювентус" відсвяткував сьоме поспіль Скудетто і провів легенду Джанлуїджі Буффона. Футболіст після 17 років у складі Старої Сіньйори зіграв свій останній поєдинок в футболці команди.