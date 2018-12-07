Легіонер "Динамо" рахує дні, щоб покинути Україну
Бразильський вінгер "Динамо" Вітор Буено, який влітку поповнив лави київського клубу, вже не може дочекатися відпустки на батьківщині.
"Рахую дні, щоб скоріше повернутися у цю спеку", - написав гравець у своєму Instagram.
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В Україну 24-річний футболіст перебрався влітку, але з того часу зіграв лише три матчі за першу команду.
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Останній матч в році "Динамо" проведе завтра у Львові проти "Карпат" в рамках 18-го туру Прем'єр-ліги, після чого гравці відправляться у тривалу відпустку.
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Джерело: 24 Канал
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