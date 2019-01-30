Легіонер "Динамо" завершує переїзд в Іспанію

Сербський захисник "Динамо" Александар Пантич незабаром може покинути київський клуб. Футболіст готується повернутися в Іспанію.

26-річний футболіст завершує перехід в іспанський "Кадіс".

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Клубу з другого за силою дивізіону Іспанії залишилося залагодити деякі деталі з документами, повідомляє Eldesmarque.

Вже сьогодні, 30 січня, 26-річний серб може взяти участь у тренуванні команди, яка в Сегунді розташовується на 7-му місці.

За попередньою інформацією, "Кадіс" готовий орендувати футболіста з подальшим правом викупу. У цьому сезоні Пантич жодного разу не потрапив у заявку "Динамо".

Раніше серб вже виступав в Іспанії. Зокрема, захисник грав за "Вільярреал", "Кордову", "Ейбар" та "Алавес".

Водночас "Динамо" розраховує придбати нового центрального оборонця, оскільки в команді тільки два гравці можуть якісно закрити цю позицію – Микита Бурда й Тамаш Кадар. Очікується, що "Динамо" придбає легіонера.

У сферу інтересів столичного клубу раніше потрапив оборонець бельгійського "Андерлехта" Огньен Враньєш.

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