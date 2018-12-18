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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Легіонер "Оболоні": Коли ти маленький, не думаєш, хто твій тренер – чоловік чи жінка

      117 Читать новость на русском
      Араміс Кузин
      Араміс Кузин / ua.tribuna.com

      20-річний футболіст "Оболонь-Брова" Араміс Кузин, який народився в Канаді, його батько – українець, мати – канадка, розповів, що першим його тренером у футболі була жінка.

      Через роботу його батьків він разом із сім'єю їздив до США, Росії, а на початку 2018-го форвард підписав контракт з "Оболонню-Бровар". Гравець розповів, що тренер-жінка привила йому любов до футболу.

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      Її звали Джоан Фінні. Дуже люблю і поважаю її, вона привила мені любов до футболу, вірила в мене завжди й давала мені творчо підходити до гри. Коли ти маленький, не думаєш, хто повинен бути твоїм тренером – чоловік чи жінка. Головне, щоб тренер прививав любов до гри, вчив і знав, як вести тренувальний процес. Вона робила це як і будь-який інший тренер. Якщо ми слухалися – окей, якщо ні – давала хороший прогін. Вона знала, як управляти нами. У неї не було проблем, щоб тримати нас в руках,
      – сказав футболіст в інтерв'ю Tribuna.com.

      Разом з тим, гравець розповів, як до сексизму та гомофобії ставляться в Америці.

      Ні, історій з цими питаннями не було. По-перше, в США практично ніхто нікому не дарує квіти. По-друге, забобони пов'язані з гендерної або сексуальною орієнтацією в нашому поколінні там неприйнятні. Якщо ти гомофоб, тебе усувають від соціуму. Ми вбираємо це з дитинства. Ці питання починають порушуватися і в спорті – недавно футболіст "Міннесоти" оголосив, що він гей. Це нормально. Ніхто не робить з цього великих висновків. Це особиста частина життя людини,
      – відзначив Кузин.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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