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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Легіонер "Зорі" розглядає пропозиції від двох клубів

      74 Читать новость на русском
      Сіла може покинути Зорю
      Сіла може покинути Зорю / Footboom.com

      Вслід за Ігорем Харатіним луганську "Зорю" може покинути ще один футболіст. Бразильський легіонер Сілас готовий змінити клубну прописку вже під час зимового трансферного вікна.

      22-річний півзахисник вибирає між казахстанським "Кайратом" й угорським "МОЛ Віді", повідомляє Football.ua.

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      Бразилець зацікавлений в переході в інший клуб. Однак президент "Зорі" Євген Геллер не має наміру розлучатися з півзахисником, адже обіцяв Юрію Вернидубу нікого не продавати.

      Проте ймовірність трансферу дуже висока. На трансферному ринку вартість Сіласа складає 700 тис. євро.

      У першій частині сезону Сілас зіграв за "Зорю" в 19 матчах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

      Нагадаємо, що Ігор Харатін покинув лави луганської "Зорі". Колишній футболіст "Динамо" відтепер виступатиме за угорський "Ференцварош"

      Теги: Футбол Спорт ФК Зоря Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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