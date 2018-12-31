Легіонер "Зорі" розглядає пропозиції від двох клубів
Вслід за Ігорем Харатіним луганську "Зорю" може покинути ще один футболіст. Бразильський легіонер Сілас готовий змінити клубну прописку вже під час зимового трансферного вікна.
22-річний півзахисник вибирає між казахстанським "Кайратом" й угорським "МОЛ Віді", повідомляє Football.ua.
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Бразилець зацікавлений в переході в інший клуб. Однак президент "Зорі" Євген Геллер не має наміру розлучатися з півзахисником, адже обіцяв Юрію Вернидубу нікого не продавати.
Проте ймовірність трансферу дуже висока. На трансферному ринку вартість Сіласа складає 700 тис. євро.
У першій частині сезону Сілас зіграв за "Зорю" в 19 матчах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що Ігор Харатін покинув лави луганської "Зорі". Колишній футболіст "Динамо" відтепер виступатиме за угорський "Ференцварош"