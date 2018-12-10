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      Легіонери "Динамо" "засвітилися" з алкоголем та кальяном перед матчем Ліги Європи: відео

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      Легіонери "Динамо" засвітилися з випикою та кальяном
      Легіонери "Динамо" засвітилися з випикою та кальяном

      Легіонери "Динамо" голосно відсвяткували перемогу над "Карпатами" (4:0) і завершення першої частини української Прем'єр-ліги.

      У соціальних мережах з'явилося кілька відеороликів про те, як іноземні гравці киян відзначають успіх. На відео були помічені Вербич, Кенджора, Кадар, Че Че і Сідіклей.

      Читайте також: "Динамо" розгромило "Карпати", Циганков оформив хет-трик: відео голів

      Нагадаємо, що в у четвер, 13 грудня, "Динамо" прийме "Яблунець" в заключному матчі в році в рамках Ліги Європи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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