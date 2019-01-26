Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию

Мы должны быть готовы к тому, что политические карлики по всему миру будут отбрасывать все более длинные тени. Другого времени у нас нет, потому если вы думаете, что кто-то будет делать за Украину ее домашнюю работу – вы ошибаетесь. Кровь, пот и слезы, здоровая злость и холодная голова, здравый смысл и злопамятность – легких рецептов не будет.

Нет ничего опаснее мысли о том, что наши союзники сделают за нас всю грязную работу.

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С первого дня российского вторжения в украинском обществе прописались две модели поведения. Одна из них – это вера в тотальную перемогу. Другая – вера в не менее тотальную зраду. Те, кто верят в победу, напоминают персонажа сказки про золотую рыбку – когда “сбыча мечт” не зависит от действий главного героя.

Вот уже пять лет они убеждают нас, что запад обязательно победит Россию, а самой Украине не придется даже напрягаться. Их оппоненты – те, которые про “зраду” – любят торговать депрессией и разочарованием. Но при этом вот уже пять лет Украина отбивается от агрессора, дно экономического кризиса пройдено, а запад от Киева не отвернулся.

Обе эти группы – это пример того, что в Украине лучше всего "продаются" крайности, без полутонов и компромиссов. Но в том и штука, что реальность всегда имеет оттенки.



Война на Донбассе

И реальность такова, что Украина обрела настоящую независимость только пять лет назад. Вдобавок это произошло в один из самых сложных периодов для мировой истории. Украина похожа на человека, обнаружившего у себя онкологию в тот момент, когда болезнь добралась до финальных стадий. И теперь любое лечение обречено быть болезненным – подобно тому, как любая химиотерапия уничтожает иммунитет.

У нас не будет режимов “наибольшего благоприятствования”. Репутация страны подмочена. Ее стратегическое значение – для многих сомнительно. Владимир Путин не спешит становиться Гитлером, предпочитая оставаться в роли Муссолини, а потому вопрос сдерживания Кремля любой ценой для мировых центров влияния неочевиден.

Надеяться на лучшее лучше тогда, когда в реальности ты готовишься к худшему.

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К тому, что в соседней Польше правые консерваторы решат оживить старые обиды. Что восточная Европа перестанет быть естественным союзником. Что Европейский союз будет озабочен собственными проблемами значительно больше, чем судьбой Украины. Что в США прежние системы сдержек и противовесов начнут давать сбой. Что во всем мире новые вызовы вытеснят Украину на периферию внимания.