Легкий перекус, який можна їсти на ніч
00:15, сьогодні 804 Читать новость на русском
Всі добре знають, що під’їдати пізно ввечері не дуже корисно. Однак, є кілька продуктів, які навіть ввечері не нашкодять фігурі.
Як пише видання Сosmo.com.ua, на ніч можна приготувати сандвіч з руколою, рікотою і апельсином. Цей сендвіч буде ситним, але містить всього 119 калорій.
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Інгредієнти:
4 висівкові булочки або хлібці;
75 г руколи;
1 апельсин;
50 рікоти;
чорний мелений перець і сіль за смаком.
Приготування:
Руколу треба промити та нарізати. Далі чистимо та нарізаємо апельсин і додаємо до руколи. Булочки нарізаємо уздовж, змащуємо рікотою і наповнюємо апельсинами і руколою.
Джерело: 24 Канал
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