Легкий перекус, який можна їсти на ніч

Всі добре знають, що під’їдати пізно ввечері не дуже корисно. Однак, є кілька продуктів, які навіть ввечері не нашкодять фігурі.

Як пише видання Сosmo.com.ua, на ніч можна приготувати сандвіч з руколою, рікотою і апельсином. Цей сендвіч буде ситним, але містить всього 119 калорій. Читайте також: Що відбувається з вашим організмом, якщо ви їсте на ніч Інгредієнти: 4 висівкові булочки або хлібці; 75 г руколи; 1 апельсин; 50 рікоти; чорний мелений перець і сіль за смаком. Приготування: Руколу треба промити та нарізати. Далі чистимо та нарізаємо апельсин і додаємо до руколи. Булочки нарізаємо уздовж, змащуємо рікотою і наповнюємо апельсинами і руколою.