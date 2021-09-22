Повідомлять, що водій легкового автомобіля одразу загинув. Про це написала на своїй сторінці очевидиця цих подій Ірина Гриб. Також вона оприлюднила фото та відео цієї пожежі.

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Автомобіль, який загорівся після аварії / Фото Ірини Гриб

Вантажівка від'їхала в сторону

На фото з місця видно, вогонь охопив практично весь автомобіль. А ось вантажівка була досить далеко від цього місця. Ймовірно легковик врізався в її задню частину, тому авто без проблем від'їхало на безпечну відстань, коли почалася пожежа.

Чи були якісь пошкодження у фури – наразі невідомо. Аварія трапилася неподалік від в'їзду в село Старі Маяки.Обидва транспортні засоби рухалися в напрямку Києва. Тіло загиблого лежало на узбіччі. Ймовірно, його туди відтягнули, щоб воно не згоріло.

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У Кривому Розі вночі 21 вересня легковик на великій швидкості влетів у дерево та загорівся. Згодом виявилося, що всередині була 29 річна водійка.

Жінка померла від отриманих травм, проте тіло змогли дістати до початку пожежі. На гасіння полум'я рятувальникам знадобилося 20 хвилин.