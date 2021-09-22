Врізався у фуру та спалахнув: сталась смертельна аварія на трасі Київ – Одеса

На трасі Одеса – Київ 22 вересня легковик Toyota на великій швидкості врізався у фуру. Після цього авто загорілося та з нього йшов густий чорний дим.

Повідомлять, що водій легкового автомобіля одразу загинув. Про це написала на своїй сторінці очевидиця цих подій Ірина Гриб. Також вона оприлюднила фото та відео цієї пожежі.

Нещодавно Масштабна ДТП на Запоріжжі: бензовоз перекинувся, спалахнув і пошкодив газову трубу



Автомобіль, який загорівся після аварії / Фото Ірини Гриб

Вантажівка від'їхала в сторону

На фото з місця видно, вогонь охопив практично весь автомобіль. А ось вантажівка була досить далеко від цього місця. Ймовірно легковик врізався в її задню частину, тому авто без проблем від'їхало на безпечну відстань, коли почалася пожежа.

Чи були якісь пошкодження у фури – наразі невідомо. Аварія трапилася неподалік від в'їзду в село Старі Маяки.Обидва транспортні засоби рухалися в напрямку Києва. Тіло загиблого лежало на узбіччі. Ймовірно, його туди відтягнули, щоб воно не згоріло.

Легковик палає після зіткнення з фурою: дивіться відео Ірини Гриб

Схожа аварія нещодавно

У Кривому Розі вночі 21 вересня легковик на великій швидкості влетів у дерево та загорівся. Згодом виявилося, що всередині була 29 річна водійка.

Жінка померла від отриманих травм, проте тіло змогли дістати до початку пожежі. На гасіння полум'я рятувальникам знадобилося 20 хвилин.