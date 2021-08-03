На Одещині легковик на смерть збив велосипедиста

3 серпня 2021 , 14:09
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Джерело:

"Думская"

В Арцизі під Одесою водій Lada Granta в'їхав у велосипедиста. Потерпілого у важкому стані доставили до лікарні. Невдовзі він помер.

Аварія трапилась вночі 2 серпня. Потерпілого одразу відвезли в реанімацію, проте в той самий день він помер.

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Що відомо про ДТП

  • Водій Lada Granta влетів у велосипедиста на перехресті вулиць Карла Маркса і Щасливої.
  • Потерпілого доставили в лікарню з переломом черепа і шиї. Проте увечері він помер.
  • Померлий проживав у селі Павлівка на Одещині. Йому було приблизно 45 років. 
  • Поліція встановлює усі обставини трагедії.

Місце, де сталася ДТП / Дані з карти Google

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Автор: Марта Кушка