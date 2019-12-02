Легковик врізався в маршрутку з людьми на Одещині: багато потерпілих

У селищі Олександрівка, що в Овідіопольському районі Одещини, маршрутка зіткнулася з легковиком Hyundai Sonata. Автобус їхав з Одеси до Чорноморська. На щастя, в результаті ДТП ніхто не загинув, щоправда постраждали 8 людей.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області, легковик рухався у зустрічному напрямку. Керувала машиною жінка. А причиною зіткнення стало те, що вона не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу.

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У результаті зіткнення щонайменше 8 людей отримали травми. Про характер пошкоджень нічого не відомо. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

На місці працювали поліцейські. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП.



Місце зіткнення маршрутки та легковика на Одещині

Схожа ДТП нещодавно трапилася в Дніпрі, проте тут з маршруткою зіткнулася вантажівка. В результаті інциденту травми різних ступенів важкості отримали двоє людей.