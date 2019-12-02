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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Легковик врізався в маршрутку з людьми на Одещині: багато потерпілих

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      На Одещині легковик протаранив маршрутку: постраждали 8 людей / Пресслужба Нацполіції в Одеській області

      У селищі Олександрівка, що в Овідіопольському районі Одещини, маршрутка зіткнулася з легковиком Hyundai Sonata. Автобус їхав з Одеси до Чорноморська. На щастя, в результаті ДТП ніхто не загинув, щоправда постраждали 8 людей.

      Як повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області, легковик рухався у зустрічному напрямку. Керувала машиною жінка. А причиною зіткнення стало те, що вона не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу.

      Зверніть увагу! Автобус з людьми перекинувся на Донбасі: фото

      У результаті зіткнення щонайменше 8 людей отримали травми. Про характер пошкоджень нічого не відомо. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

      На місці працювали поліцейські. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП.

      ДТП, маршрутка. легковик, Одеса, Овідіополь, потерпілі
      Місце зіткнення маршрутки та легковика на Одещині 

      Схожа ДТП нещодавно трапилася в Дніпрі, проте тут з маршруткою зіткнулася вантажівка. В результаті інциденту травми різних ступенів важкості отримали двоє людей.

      Автобус з людьми перекинувся на Донбасі: фото
      1 грудня
      1311
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Поліція Транспорт Постраждалі
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