Легковик зіткнувся з автобусом під Луцьком: багато загиблих і потерпілих, зокрема діти

Під Луцьком у селі Крупа на автотрасі Луцьк – Дубно зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус, що їхав з Луцька до Тернополя. У результаті водій і двоє пасажирів легковика загинули, також ще одного госпіталізували.

Як пише місцевий "12 канал" з посиланням на свідків, серед загиблих – двоє дорослих (59-річний і 28-річна жителі Луцька, померли на місці) та одна дитина (7-річний син лучанки, помер у "швидкій").

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За інформацією поліції, постраждали в ДТП також і три пасажири автобуса (54-річна жителька Луцька, 60-річний житель міста Дубно на Рівненщині та 17-річна жителька Луцького району). Їх усіх доправили до лікарні для надання медичної допомоги та проходження обстеження. Крім того, госпіталізували ще одного пасажира іномарки – 5-річного жителя Луцька. За кермом рейсового автобуса перебував 55-житель Ківерцівського району на Волині.

Водночас очевидці зазначають, що після з зіткнення з автобусом машина злетіла у кювет і перекинулася. Поліцейські, зі свого боку, попередньо встановили, що водій Volkswagen Caddy”, виїжджаючи на автодорогу Луцьк – Дубно, не надав перевагу в русі, відтак припустився зіткнення з рейсовим автобусом "Еталон".

Під Луцьком зіткнулися легковик і автобус: загинули двоє дорослих і дитина, є багато потерпілих

Подія трапилася у другій половині дня 21 квітня. На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі фахівці встановлюють всі обставини ДТП. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

Ще одна гучна аварія сталася на початку квітня у Дніпрі. Тут на проспекті Олександра Поля водій автомобіля КрАЗ з причепом не впорався із керуванням, оскільки у нього відмовили гальма. Внаслідок цього вантажівки зіткнулась одразу із 8 авто: серед них – 1 автобус та мікроавтобус.