Леклер розбив болід під час практики на гран-прі Абу-Дабі: відео
Пілот Sauber Шарль Леклер розбив болід під час третьої практики Гран Прі Абу-Дабі.
В одному з поворотів Леклер не зумів втримати свій болід на трасі, і він влетів у відбійники. Під час аварії було пошкоджено задню частину авто, тож Леклер відправився в бокси.
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Відео аварії Леклера під час практики на гран-прі Абу-Дабі
Однак техніки зуміли відновити болід, і Леклер повернувся на трасу.
Варто нагадати, що вже з наступного сезону Леклер виступатиме за Ferrari.
Джерело: 24 Канал
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