Лень допоміг "Атланті" перемогти "Маямі", Михайлюк знову не зіграв за "Лейкерс"

Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Маямі Хіт" – 123:118.

Лень провів на паркеті майже 24 хвилини. За цей відрізок укккраїнець набрав 11 очок, зробив 4 підбирання, 1 перехоплення, 1 втрату, 3 блоки і двічі сфолив. Показник корисності Олексія Леня склав 8 – це 3-ій показник у команді.

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У свою чергу, "Лейкерс" без участі Святослава Михайлюка за рахунок затяжного ривка у третій чверті перервали 16-матчеву серію поразок у Портленді – 110:114. Обіграти Дамьена Лілларда і компанію "озерним" не завадив навіть антирекорд ЛеБрона Джеймса, який показав найгірший в кар'єрі показник корисності ("-22") в переможному матчі.

Нагадаємо, що у попередньому матч команда Олексія Леня "Атланта" розгромно поступилася "Сакраменто".

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