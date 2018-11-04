12:57
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Лень допоміг "Атланті" перемогти "Маямі", Михайлюк знову не зіграв за "Лейкерс"

      19 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Маямі Хіт" – 123:118.

      Лень провів на паркеті майже 24 хвилини. За цей відрізок укккраїнець набрав 11 очок, зробив 4 підбирання, 1 перехоплення, 1 втрату, 3 блоки і двічі сфолив. Показник корисності Олексія Леня склав 8 – це 3-ій показник у команді.

      Читайте також: Незвичний костюм баскетболіста Святослава Михайлюка на Хелловін: фото

      У свою чергу, "Лейкерс" без участі Святослава Михайлюка за рахунок затяжного ривка у третій чверті перервали 16-матчеву серію поразок у Портленді – 110:114. Обіграти Дамьена Лілларда і компанію "озерним" не завадив навіть антирекорд ЛеБрона Джеймса, який показав найгірший в кар'єрі показник корисності ("-22") в переможному матчі.

      Нагадаємо, що у попередньому матч команда Олексія Леня "Атланта" розгромно поступилася "Сакраменто".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Баскетбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сьогодні , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сьогодні , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Марія Шарапова здолала Люсі Сафарову на тенісному турнірі в Токіо
       26 вересня 2012 , 13:33
      ПСВ зазнав принизливого розгрому перед матчем з "Чорноморцем"
       8 грудня 2013 , 20:28
      Львівські "Карпати" ризикують стати переселенцями
       14 серпня 2014 , 23:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук