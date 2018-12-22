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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок, Михайлюк не зіграв проти "Нью-Орлеану"

      25 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА з "Нью-Йорк". У паралельному матчі Святослав Михайлюк пропустив матч "Лейкерс" проти "Нью-Орлеану".

      "Нью-Йорк Нікс" – "Атланта Хокс" 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)

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      Лень не з'явився в складі "Атланти" зі старту, але провів на паркеті 21 хвилину. За відведений час Лень встиг внести в свою скарбничку 12 очок, а також зробивти 3 передачі та 7 підбирань. Українець став шостим за результативністю в складі "Атланти".

      Також на рахунку Алекса Леня 4 підбирання в нападі і 3 підбирання в захисті, по одному фолу і втраті. Загальний коефіцієнт результативності склав "-2".


      "Лейкерс" – "Нью-Орлеан" 112:104 (34:34, 35:31, 25:23, 18:16)

      "Лейкерс" завдяки тріпл-даблу ЛеБрона Джеймса і потужній грі стартової п'ятірки на домашньому майданчику розібралися з "Нью-Орлеаном". У господарів варто виділити вражаючу гру Івіци Зубаца – молодий боснієць вийшов в стартовій п'ятірці замість травмованого Джавейла МакГі і оформив дабл-дабл при 80-відсотковій реалізації кидків з гри.

      З поверненням Реджона Рондо і Брендона Інгрема український захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк увесь матч просидів на лавці запасних.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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